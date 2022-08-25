Смог от лесных пожаров окутал подмосковную Балашиху

Жители подмосковной Балашихи стали на себе ощущать последствия лесных пожаров в близлежащих районах. Несколько очагов возгорания зафиксированы в районе Кучинского лесопарка. По предварительным данным, огонь распространился на 5 тысяч квадратных метров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ситуацию с лесными пожарами ухудшает жаркая погода. Всю неделю температура держится выше отметки 30 градусов. В Подмосковье объявлен четвертый класс пожарной опасности, ограничено посещение лесов, усилен режим несения службы.

На кадрах, которые мы сняли с коптера, видна густая белая пелена дыма. Видимость очень сильно снижена. По словам жителей, буквально несколько десятков метров - и уже чувствуется едкий удушливый запах, а через несколько минут начинают слезиться глаза. И такая обстановка в Балашихе уже со вчерашнего вечера. Это уже не отголоски пожаров в Рязанской области. По некоторым данным, горят уже местные леса.

Местные жители признаются, что ситуация действительно ухудшается.

"Когда я сюда приехала из другого города, я прям почувствовала, что здесь очень сильно. Я просто знаю, что леса горят в Рязанской и Воронежской областях. И сюда доходит смог", - рассказала женщина, которая буквально вернулась а Подмосковье.

"Вчера в пять утра точно уже был дым, но слабый. Вечером уже был сильный. Говорят, что что-то в Купавне горит. В окрестности где-то что-то горит", - отметил местный житель.

"На здоровье сказывается, конечно. Неприятно. Шторы льняные, и опрыскиваю их. Лен на окно и вода. Так и спасаюсь", - рассказала местная жительница.