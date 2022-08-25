Модель Флавин бросает Сильвестра Сталлоне после 25-летнего брака

Брак Сильвестра Сталлоне с моделью Дженнифер Флавин - третий на счету "Рокки" - распадается. После 25-летнего союза женщина подала на развод, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сталлоне заявил, что любит свою семью, и подобные личные проблемы пара решает мирно и без широкой огласки. Модель же указала на "безвозвратное разрушение" отношений, поскольку Сталлоне якобы растратил совместно нажитое имущество.

Примечательно, что пару дней назад журналисты сфотографировали необычную татуировку на руке Слая: поверх изображения Флавин была "набита" собака. Пресс-секретарь актера объяснил, что Сталлоне всего лишь хотел обновить "портрет" жены, но татуировщик изрядно "накосячил".