Ливия отправляет мигрантов в тюрьму

С начала года в Ливию были возвращены около 13 тысяч человек, пытавшихся незаконно добраться из этой страны до Европы по Средиземному морю, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По данным Международной организации по миграции, некоторые их них были помещены в тюрьму, свыше 200 человек погибли и около 700 считаются пропавшими без вести.

Правозащитники и представители европейских стран заявляют, что Ливия не соблюдает стандарты прав человека в центрах временного содержания и при проведении операций в море.

Мохамед Нур бежал из Сирии, а затем из Ливии, он рассказывает: "Я сильно поранил себе ногу, потому что вблизи города Эз-Завия мне пришлось скрыться вплавь, я не хотел, чтобы меня заметила береговая охрана Ливии, ливийские боевики, эти преступники. В ином случае они бы нас поймали и даже могли бы убить. Я знаю, что в прошлом году сотрудники береговой охраны убили семь или восемь человек из африканских стран". По его словам, были изнасилованы две женщины из Сирии. Информацией он поделился с журналистом агентства Associated Press, с которым встретился в море между Мальтой и Италией. Мужчина ждал спасателей.

Но несмотря на жалобы мигрантов и опасения правозащитников, Евросоюз не прекращает оказывать финансовую поддержку властям Ливии в рамках борьбы с нелегальной миграцией.

Миграционные потоки ослабли и наблюдатели отмечают, что Брюссель намерен и дальше закрывать глаза на свидетельства нарушений прав человека в Ливии, в том числе и на журналистские расследования, одно из которых в прошлом году рассказало о построенных на средства ЕС лагерях, где мигрантов подвергают пыткам.