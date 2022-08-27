Принц Чарльз выпустил парфюм с ароматом его любимого сада

Принц Чарльз и компания Penhaligon создали парфюм, вдохновленный садовым участком в Глостершире. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это время, когда воздух наполняется запахом цветущей плакучей белой липы, а сады Хайгроув полны ее ветвей с их цветущими, бодрящими, цветочными нотами", - сообщается на официальном сайте.

Парфюмерный дом Penhaligon - один из лучших в Великобритании и имеет долгую историю сотрудничества с королевской семьей. В этот раз он создал аромат вместе с принцем Уэльским. Парфюм был вдохновлен любимым делом сына Елизаветы II - садоводством. В аромате также есть ноты кедрового дерева, герани, лаванды и гиацинта.

Это первый случай, когда духи, созданные представителем королевской семьи, сделали для широкой аудитории.