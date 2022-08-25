Мощный пожар в подмосковном конноспортивном комплексе

Мощный пожар в конноспортивном комплексе "Левадия" показали на видео. Кадры очевидцев с места в четверг, 25 августа, публикует Telegram-канал "112", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в деревне Орлово. Сообщалось, что площадь, охваченная огнем, составила около 900 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало. Лошадей успели эвакуировать из горящего здания.

По сообщениям очевидцев, пожар уже потушили.