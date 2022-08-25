Выпавший из кузова погрузчик чуть не придавил легковушку в Таиланде
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Видеорегистратор, установленный в легковом автомобиле зафиксировал дорожный инцидент, произошедший 23 августа на улице Экачай Роуд (район Бангбон, Бангкок, Таиланд), передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Женщина, сидящая в кресле пассажира, успела предупредить водителя о надвигающейся опасности.

Автовладелец в самый последний момент остановил транспортное средство, когда из кузова, стоящего впереди грузовика выпала увесистая спецтехника и опрокинулась на мостовую.