https://news.day.az/world/1489941.html Выпавший из кузова погрузчик чуть не придавил легковушку в Таиланде - ВИДЕО
Выпавший из кузова погрузчик чуть не придавил легковушку в Таиланде - ВИДЕО
Видеорегистратор, установленный в легковом автомобиле зафиксировал дорожный инцидент, произошедший 23 августа на улице Экачай Роуд (район Бангбон, Бангкок, Таиланд), передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Женщина, сидящая в кресле пассажира, успела предупредить водителя о надвигающейся опасности.
Автовладелец в самый последний момент остановил транспортное средство, когда из кузова, стоящего впереди грузовика выпала увесистая спецтехника и опрокинулась на мостовую.
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