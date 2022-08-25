Инфляция и рост цен на энергоресурсы ведут к потере рабочих мест в Италии

Рост цен на энергоресурсы и инфляция на уровне 8% грозит исчезновением порядка 120 тысяч итальянских компаний, работающих в сфере услуг, и потерей 370 тысяч рабочих в первой половине 2023 года года, прогнозирует ассоциация итальянских предпринимателей Confcommercio, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"В целом, расходы на энергию для cферы услуг в 2022 году составят 33 миллиарда евро, что в три раза больше, чем в 2021 году, и более чем в два раза по сравнению с 2019 годом (14,9 миллиарда). К сожалению, этот сценарий направлен на дальнейшее ухудшение без конкретных нововведений и новых мер поддержки, что может привести к сильному замедлению экономики во второй половине года", - сказано в сообщении Confcommercio.

Согласно прогнозам ассоциации, под угрозой оказались розничная торговля, в частности, средняя и крупная продажа продуктов питания, для которых в июле счета за электроэнергию и газ выросли в пять раз, заведения общественного питания и гостиницы, затраты которых на энергию выросли втрое. Кроме того, транспортный сектор столкнулся с подорожанием топлива, вынужден останавливать автомобили, работающие на метане, из-за роста цен на сырье, а также индивидуальные специалисты, туристические агентства, организаторы культурных и спортивных мероприятий, службы поддержки бизнеса и продажа одежды, которая переживает новые расходы после сезона распродаж.

Глава Confcommercio Карло Сангалли отметил, что с ценами на энергоресурсы сложилась "настоящая чрезвычайная ситуация". Без действий правительства по снижению стоимости энергоресурса появится риск свести на нет восстановление экономики последних месяцев.