Раненого льва «не соблазнил» кусок мяса, брошенный туристом в Африке

Угодивший в капкан браконьера хищник был спасён и помещён в открытый реабилитационный центр, расположенный в Зимбабве, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Туристу была оказана честь и ему разрешили покормить спасённого из дикой природы хищного зверя. Но, судя по реакции представителя семейства кошачьих, он рассчитывал на что-то бóльшее, чем кусок мяса и некоторое время рычал на подозрительного мужчину, который был уверен, что забор спасёт его от атаки хищника.

Со слов сотрудников зоологического центра, лев, угодив в капкан, повредил гортань и потому его рёв напоминал шум работающего двигателя автомобиля. Благодаря стараниям зоологов раненый зверь восстанавливается, деля загон с другими соплеменниками.

Видеоролик, снятый несколько лет назад, на днях был опубликован в Youtube.