Легковушка чудом избежала столкновения с перевернувшимся мусоровозом в Подмосковье

Потерявший управление грузовик попал в объективы нескольких видеокамер, установленных на перекрёстке улиц Ленина и Гагарина в подмосковном городе Протвино, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Работник мусороперерабатывающего завода, управляя грузовиком, переоценил свои возможности и, судя по кадрам записи, проходя поворот, превысил скоростной режим, но до последнего пытался уравновесить мусоровоз.

В конечном итоге большегруз завалился набок и чудом на придавил легковушку, водитель которой в самый последний момент избежал столкновения.

Виновник аварии с резаными ранами рук получил медицинскую помощь на месте ДТП, обстоятельства которого в данный момент выясняются.