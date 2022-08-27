https://news.day.az/world/1489954.html Сбой гидравлики самосвала закончился мощным взрывом и бегством водителя в Китае - ВИДЕО
Сбой гидравлики самосвала закончился мощным взрывом и бегством водителя в Китае - ВИДЕО
Мощным взрывом закончилась разгрузка песка на одной из стрйплощадок в Китае, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Работнику строительной организации, оказавшемуся в незавидной ситуации во время разгрузки своего транспортного средства, повезло и он в момент взрыва и возгарания самосвала успел покинуть кабину и спасти свою жизнь.
Судя по кадрам записи, гидравлический стержень не выдержал веса транспортируемого груза, в результате чего была повреждена система питания транспортного средства, после чего произошёл мощный взрыв.
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