Сбой гидравлики самосвала закончился мощным взрывом и бегством водителя в Китае

Мощным взрывом закончилась разгрузка песка на одной из стрйплощадок в Китае, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Работнику строительной организации, оказавшемуся в незавидной ситуации во время разгрузки своего транспортного средства, повезло и он в момент взрыва и возгарания самосвала успел покинуть кабину и спасти свою жизнь.

Судя по кадрам записи, гидравлический стержень не выдержал веса транспортируемого груза, в результате чего была повреждена система питания транспортного средства, после чего произошёл мощный взрыв.