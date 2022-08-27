Толпа электриков уронила коллегу во время замены лампы в Индии

Видео, снятое на индийской мостовой, напомнило известную притчу - "Сколько электриков потребуется, чтобы заменить лампочку?", передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Полная драматизма замена лампы в фонаре была запечатлена видеокамерой наружного наблюдения, установленной на проезжей части в небольшом индийском населённом пункте.

Судя по кадрам видео, как минимум 15 сотрудников местной обслуживающей организации страховали своего коллегу, забравшегося на лестницу, чтобы выкрутить осветительный элемент.

Но шуточная стычка, случившаяся между двумя работниками, отвлекла внимание других ремонтников, в результате чего молодой электрик, о состоянии здоровья которого ничего не уточняется, совершил болезненное падение с лестницы на мостовую.