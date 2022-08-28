https://news.day.az/world/1489959.html Взрыв лодки во время заправки во Флориде - ВИДЕО
Взрыв лодки во время заправки во Флориде - ВИДЕО
На днях в гавани Галифакс-Харбор (город Дейтона-Бич, штат Флорида, США) произошёл взрыв и возгорание частного плавсредства, в результате неправильной вентиляции системы нагнетания воздуха во время заправочных работ, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
По сообщениям СМИ, четыре человека, находящихся в момент взрыва на судне, получили ранения разной степени тяжести.
50-летняя женщина, получившая серьёзные ожоги на вертолёте была отправлена в ближайшую больницу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре