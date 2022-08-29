https://news.day.az/world/1489960.html Ягуар устроил охоту на каймана на глазах у туристки в Бразилии - ВИДЕО
Ягуар устроил охоту на каймана на глазах у туристки в Бразилии - ВИДЕО
Любительница дикой природы, путешествующая по территории тектонической впадины Пантанал (запад штата Мату-Гросу-ду-Сул, юг штата Мату-Гросу, Бразилия), запечатлела ягуара, поймавшего рептилию, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Хищный представитель семейства кошачьих решил разнообразить свой рацион питания и атаковал проплывающего мимо крокодила.
Со слов туристки, запечатлевшей последние моменты жизни бедного каймана, ягуару потребовалось менее минуты, чтобы обездвижить свою жертву, вес которой превосходил вес самого хищника, и утащить тушу в ближайший кустарник.
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