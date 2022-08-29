Ягуар устроил охоту на каймана на глазах у туристки в Бразилии
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Любительница дикой природы, путешествующая по территории тектонической впадины Пантанал (запад штата Мату-Гросу-ду-Сул, юг штата Мату-Гросу, Бразилия), запечатлела ягуара, поймавшего рептилию, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Хищный представитель семейства кошачьих решил разнообразить свой рацион питания и атаковал проплывающего мимо крокодила.

Со слов туристки, запечатлевшей последние моменты жизни бедного каймана, ягуару потребовалось менее минуты, чтобы обездвижить свою жертву, вес которой превосходил вес самого хищника, и утащить тушу в ближайший кустарник.