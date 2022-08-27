Девушка удивила подписчиков своего блога, угодив в ДТП в прямом эфире

Молодая девушка, управляя легковушкой и проезжая по КАД в Санкт-Петербурге, поприветствовала подписчиков своего аккаунта в сети, после чего угодила в аварию, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Девушка решила выйти в прямой эфир во время поездки, но на мгновение отвлеклась от управления автомобилем.

Доли секунды хватило, чтобы легковушка догнала белую Audi.

Горе-автомобилистка, судя по кадрам записи, была пристёгнута ремнями безопасности. Тем не менее девушка ударилась головой о руль.

Видео с ДТП было размещено на странице паблика, посвящённого городским происшествиям. О состоянии здоровья и дальнейшей судьбе главной героини сюжета ничего не уточняется.