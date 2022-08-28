Рискованный прыжок с 40-метровой скалы юного экстремала

Приятельница любителя острых ощущений запечатлела рискованный прыжок с 40-метровой скалы в исполнении юного экстремала, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Бедная птица, летевшая возле водной глади, судя по кадрам видеозаписи, не пережила неожиданного столкновения с молодым человеком, решившего спрыгнуть со скалы в живописнейшем месте в Шотландии.

Экстремал не оставил никаких шансов на спасение пернатому путешественнику, совершившему незапланированное погружение в водоём.

Драматичное погружение было запечатлено в середине июня текущего года, но на днях сюжет привлёк внимание более 500 тысяч интернет-пользователей, увидевших его на развлекательном канале в Youtube.