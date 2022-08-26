Мотоциклист, уходя от столкновения, продолжил движение без мотоцикла

Камера наружного наблюдения, установленная на перекрёстке дорог в городе Кобрине (Брестская область, Беларусь), зафиксировала дорожное происшествие с участием мотоциклиста и легкового автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Местный экстремал, прокладывая на мотоцикле маршрут по оживлённой дороге, решил проскочить опасный участок пути на красный свет, но не успел. Неожиданно появившаяся легковушка застала врасплох мотоциклиста, который, уходя от столкновения, покинул седло "железного коня".