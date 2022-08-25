https://news.day.az/world/1489966.html Девушка «подрезала» трамвай и попала на видео в Чехии - ВИДЕО
Девушка «подрезала» трамвай и попала на видео в Чехии - ВИДЕО
Сотрудники трамвайного депо опубликовали в сети видео, снятое из кабины трамвая, следовавшего по маршруту в городе Брно, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Судя по кадрам драматичной записи, юная местная жительница, пересекая трамвайные пути, была занята прослушиванием любимой музыки и потому не придала особого значения надвигающейся опасности.
Водитель трамвая в самый последний момент успел остановить рельсовое транспортное средство и не сбить девушку.
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