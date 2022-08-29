https://news.day.az/world/1489972.html Британцам будут продавать «неидеальные» овощи и фрукты
Британцам будут продавать «неидеальные» овощи и фрукты
Популярная британская сеть супермаркетов Lidl будет продавать "неидеальные" по форме овощи и фрукты из-за засухи. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Несмотря на то, что поставляемый урожай может выглядеть и ощущаться немного иначе, чем тот, к которому мы все привыкли, он будет того же великолепного британского качества", - сказал исполнительный директор сети в Великобритании Райан МакДоннелл.
По информации издания, Lidl пообещала связаться с британскими поставщиками и попробовать продать продукты, которые пострадали от экстремальных погодных условий.
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