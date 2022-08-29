Британцам будут продавать «неидеальные» овощи и фрукты

Популярная британская сеть супермаркетов Lidl будет продавать "неидеальные" по форме овощи и фрукты из-за засухи. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Несмотря на то, что поставляемый урожай может выглядеть и ощущаться немного иначе, чем тот, к которому мы все привыкли, он будет того же великолепного британского качества", - сказал исполнительный директор сети в Великобритании Райан МакДоннелл.

По информации издания, Lidl пообещала связаться с британскими поставщиками и попробовать продать продукты, которые пострадали от экстремальных погодных условий.