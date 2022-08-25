https://news.day.az/world/1490014.html Переговоры Зеленского и Байдена
Переговоры Зеленского и Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с американским президентом Джо Байденом и поблагодарил его за финансовую помощь и поддержку в сфере безопасности.
Как передает Day.Az, об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
"Провел прекрасный разговор с президентом США. Поблагодарил за непоколебимую поддержку США украинскому народу - финансовую и в сфере безопасности", - написал Зеленский.
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