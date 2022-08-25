ООН об отключении блоков на Запорожской АЭС

Отключение двух блоков Запорожской АЭС (ЗАЭС) в результате обстрелов в четверг подтверждает важность скорейшей организации поездки инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станцию. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодняшние события - это еще одно напоминание, почему так важно организовать поездку туда миссии МАГАТЭ как можно скорее, - сказал он. - Мы продолжаем работать с нашими партнерами в МАГАТЭ, которые играют в этом деле ведущую роль. Интенсивные обсуждения продолжаются, но в итоге ведущая роль при объявлении об организации миссии остается за МАГАТЭ".