Во Франции разбился легкомоторный самолет

Крушение легкомоторного самолета произошло на востоке Франции, погибли два человека, в том числе ребенок.

Как передает Day.Az, об этом сообщила в четверг газета Le Dauphiné.

По ее данным, находившемуся вместе со взрослым в самолете ребенку было 10 лет.

Воздушное судно потерпело крушение через несколько минут после взлета. Его обнаружили возле автомобильной развязки в нескольких сотнях метров от аэродррома "Турнон-Альбервиль".

На время ликвидации последствий крушения движение по автомагистрали А430 было перекрыто.

Сейчас правоохранительные органы и авиационные власти расследуют обстоятельства трагедии.