https://news.day.az/world/1490025.html Во Франции разбился легкомоторный самолет
Во Франции разбился легкомоторный самолет
Крушение легкомоторного самолета произошло на востоке Франции, погибли два человека, в том числе ребенок.
Как передает Day.Az, об этом сообщила в четверг газета Le Dauphiné.
По ее данным, находившемуся вместе со взрослым в самолете ребенку было 10 лет.
Воздушное судно потерпело крушение через несколько минут после взлета. Его обнаружили возле автомобильной развязки в нескольких сотнях метров от аэродррома "Турнон-Альбервиль".
На время ликвидации последствий крушения движение по автомагистрали А430 было перекрыто.
Сейчас правоохранительные органы и авиационные власти расследуют обстоятельства трагедии.
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