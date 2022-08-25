Парламент Испании утвердил план по экономии газа

Испанский парламент поддержал подготовленный правительством план по экономии газа, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство EFE.

В соответствии с этим планом Испания должна снижать потребление топлива по рекомендациям Евросоюза (ЕС). В таком случае королевство сможет избежать дефицита этого энергоресурса предстоящий зимний период.

Частные компании и государственные учреждения летом не будут охлаждать помещения ниже 27 градусов по Цельсию, зимой температура пространства в зданиях зафиксируется максимум на 19 градусах. Кроме того, организациям предписали с 22:00 на всю ночь выключать освещение витрин и пустующих зданий.

В совокупности эти меры позволят Испании снизить потребление газа на 7%.