В Иране заявили, что ответ США по ядерной сделке не является окончательным
Depozit faizini öncədən al!

Полученный Ираном ответ США, касающийся предложений по восстановлению ядерной сделки, не является окончательным. Об этом заявил в четверг советник иранской переговорной группы Мохаммад Моранди, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Не могу пока поделиться деталями, однако мнение, что со стороны США получен окончательный ответ, ошибочно", - цитирует его агентство ISNA. По словам Моранди, "Иран многого добился за последние дни и месяцы". "Когда нынешняя глава будет закрыта, это станет очевидно для всех", - добавил он.

24 августа МИД Ирана сообщил, что США дали ответ на предложение Ирана и ЕС по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Тегеран обещал предоставить свой комментарий после рассмотрения американской позиции.