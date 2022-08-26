Власти Японии одобрили бюджет на государственные похороны Абэ в размере $1,8 млн

Власти Японии окончательно утвердили бюджет на проведение государственных похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, убитого в результате нападения, в объеме 250 млн иен (около $1,8 млн). Соответствующее решение обнародовал в пятницу кабмин страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Основная часть этой суммы будет потрачена на аренду арены "Будокан" ("Дом боевых искусств"), где будет проходить церемония. Также правительство выделит деньги на меры против коронавируса и транспортное сопровождение для гостей. Указанная сумма не включает расходы на обеспечение безопасности и полицейское патрулирование.

Власти Японии ожидают, что на государственных похоронах будут присутствовать порядка 6,4 тыс. человек. По данным местных СМИ, в Токио ждут, в частности, президента Франции Эмманюэля Макрона, вице-президента США Камалу Харрис, экс-президента США Барака Обаму, премьера Южной Кореи Хан Док Су, бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Решение о проведении церемонии государственных похорон было прохладно встречено местным населением. Об этом свидетельствуют многочисленные опросы общественного мнения, проведенные в последние недели. В среднем менее 40% жителей страны поддерживают соответствующее решение правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой. Сдержанно отнеслись к этим планам или выступают против и некоторые оппозиционные партии.