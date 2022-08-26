Центр в Стамбуле согласовал новый маршрут доставки продовольствия из портов Украины

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле по реализации зерновой сделки согласовал новый маршрут доставки продовольствия из украинских портов протяженностью 320 морских миль. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении СКЦ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совместный координационный центр объявил сегодня о новом маршруте для коммерческих судов, прибывающих и отбывающих из трех украинских портов. Новый маршрут протяженностью в 320 морских миль соединит три украинских порта [Одесса, Черноморск и Южный] с инспекционными районами в территориальных водах Турции", - отмечается в тексте.

Морской гуманитарный коридор, являющийся частью нового пути, проходит от границы территориальных вод Украины до южной точки маршрута.

Как говорится в сообщении, новый участок движения откроется 26 августа и позволит сократить время прохода судов.