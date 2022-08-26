В КНДР новые случаи лихорадки оказались гриппом

Четыре новых случая заболевания с подозрением на коронавирус в провинции Янгандо в КНДР оказались гриппом. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В четверг ЦТАК информировало, что власти КНДР 23 августа выявили четыре случая лихорадки с подозрением на "зловредную инфекцию" в провинции Янгандо на границе с Китаем. После этого правительство народной республики заблокировало район, направило медиков для проведения тестов и приняло другие меры по определению источника вспышки, передало агентство.

"Согласно данным Государственного чрезвычайного штаба по предотвращению эпидемии, все случаи лихорадки, выявленные в провинции Янгандо, были гриппом", - сказано в сообщении ЦТАК. После этого запрет на перемещение в районе был снят, а температура тела заболевших стабилизировалась. В то же время медики КНДР призвали население надевать маски и сообщать им о возникновении симптомов гриппа.

Лидер КНДР Ким Чен Ын 10 августа объявил о победе над COVID-19 и дал распоряжение отменить "чрезвычайные противоэпидемические меры максимального уровня".

12 мая ЦТАК впервые проинформировало о выявлении коронавирусной инфекции на территории КНДР. Суточный прирост достиг максимального уровня (392 920) 15 мая, после этого показатель постепенно снижался. 30 июля власти народной республики впервые сообщили об отсутствии новых случаев повышенной температуры, выявленных в течение предыдущего дня.