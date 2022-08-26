В Китае задумались о запрете бензиновых и дизельных автомобилей

В Китае анонсировали постепенный отказ от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Первой к 2030 году запретить машины с ДВС намерена островная провинция Хайнань, передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.

"К 2030 году на острове будет введен полный запрет на продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями", - говорится в сообщении.

К 2025 году весь общественный транспорт острова будет работать на экологически чистой энергии. Администрация также опубликовала план углеродной нейтральности тропического острова, который включает такие меры, как сокращение использования угля и развитие инфраструктуры возобновляемых источников энергии, включая ветровую, волновую, солнечную, геотермальную и атомную энергию.

Уже через три года Хайнань планирует обеспечить 55% своей энергетики за счет альтернативных видов топлива, а к 2030 году эта цифра должна увеличиться до 75%. В провинции проживает около 10 млн человек.