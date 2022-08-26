Студентов Чехии могут перевести на дистанционное обучение

Стремительное повышение тарифов на электроэнергию в текущем году создало значительные проблемы для вузов Чехии, рассматривающих возможность перевода студентов на дистанционное обучение. Об этом сообщил в четверг председатель Совета высших учебных заведений республики Милан Поспишил, чьи слова приводит информационное агентство CTK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вузы из-за высоких тарифов на электричество рассматривают возможность перевода студентов предстоящей зимой на дистанционное обучение, - отметил он. - Оплатить счета за электричество в 2023 году на фоне резкого повышения тарифов вузы не смогут без [финансовой] поддержки государства".

Согласно прогнозам экспертов, тарифы на электричество для вузов в 2023 году повысятся в четыре раза по сравнению с началом текущего года. Одним из вариантов экономии средств институтами и университетами также является увеличение в пик отопительного сезона продолжительности зимних студенческих каникул и обучение студентов летом за счет сокращения их отдыха в это время года.