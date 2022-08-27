Невеста сбежала со свадьбы с подаренными деньгами и ювелирными украшениями

В индийском штате Харьяна невеста по имени Ниша сбежала со свадьбы, забрав с собой подаренные родственниками деньги и ювелирные украшения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам жениха, он познакомился с Нишей в индийском городе Кота, где учился на медицинских курсах. Юноша обещал сделать ей предложение, когда найдет работу, однако она требовала сыграть свадьбу как можно быстрее, и в итоге он сдался.

Во время церемонии бракосочетания семья жениха подарила Нише ювелирные украшения и несколько сотен тысяч рупий. После свадьбы невеста приехала в дом мужа и провела там ночь. На следующее утро родственники обнаружили, что индианка украла драгоценности и подаренные деньги и пропала.

В ходе расследования выяснилось, что девушка уже находилась в браке с молодым человеком по имени Гаутам, когда выходила замуж за потерпевшего. Брошенный жених связался с невестой по телефону, и та рассказала ему, что у нее был долгий роман с Гаутамом. Ниша добавила, что бросила юношу, потому что он нигде не работал.

Когда индус попросил развода, девушка потребовала 500 000 рупий в качестве компенсации. Кроме того, она пригрозила, что подаст ложное заявление о вымогательстве приданого, если требование не будет выполнено.