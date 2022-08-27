В Британии десятки коров насмерть затоптали вегетарианку

В графстве Западный Сассекс, Великобритания, стадо, состоящее из 30 коров, насмерть затоптало женщину, гулявшую с собакой, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Окровавленное тело 55-летней пострадавшей было обнаружено очевидцами недалеко от английской деревни Биллингсхерст. На место происшествия прибыли полиция, бригада скорой помощи и санитарная авиация. Жители деревни, а затем парамедики в течение часа делали женщине сердечно-легочную реанимацию, однако спасти ее не удалось.

"Мысль о том, что ее затоптали коровы, просто чудовищна. Она даже не ела их, она была вегетарианкой", - рассказывает подруга и бывшая коллега погибшей. Она добавила, что пострадавшая была чудесным и мягким человеком, любила животных и свою собаку.