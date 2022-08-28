Вице-канцлер ФРГ рекомендовал компаниям отказаться от госпомощи в рамках сбора за газ

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек рекомендовал компаниям последовать примеру германской энергетической фирмы RWE и отказаться от помощи, которую правительство ФРГ должно распределить между импортерами природного газа после введения специального сбора с потребителей. Соответствующее заявление он сделал в городе Гельзенкирхен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Было бы также разумно, если бы компании, получающие хорошую прибыль, поступили так же", - отметил Хабек. В условиях действующего законодательства ФРГ предусматривается, что все компании могут заявить о своих правах на российский газ. "Но, конечно, мы также видим, сколько сейчас появилось нахлебников. Конечно, не это имелось в виду", - указал глава Минэкономики. При этом вице-канцлер не стал называть конкретные компании. Он лишь отметил, что "с некоторыми ведутся переговоры".

Власти Германии с 1 октября начнут взимать с потребителей сбор за электроэнергию, размер которого составит 2,419 евроцента за киловатт-час. Таким образом, газ для средней семьи, состоящей из четырех человек с ежегодным потреблением 20 000 киловатт-часов, подорожает на €480 в год без учета НДС. Клиенты должны будут платить его в течение полутора лет, то есть до конца марта 2024 года. Все потребители газа, как домохозяйства, так и компании, по закону обязаны оплачивать дополнительные расходы (сбор), на которые могут претендовать импортеры.