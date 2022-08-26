В Китае впервые испытали возвращаемый суборбитальный носитель

КНР в пятницу впервые испытала возвращаемый суборбитальный носитель. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, носитель взлетел с космодрома Цзюцюань и успешно приземлился в хошуне (территориальная единица, по административным функциям соответствующая уезду) Алашань-Юци на севере страны.

"Этот успешный испытательный полет позволит аэрокосмической отрасли нашей страны совершить мощный рывок в развитии и перейти от одноразовых к возвращаемым носителям", - прокомментировала корпорация.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно осваивают проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической станции КНР, которая по плану должна заработать в штатном режиме в конце текущего года.

В 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков, поставив национальный рекорд. По данному показателю КНР обошла США, заняв первое место в мире.