Суд США потребовал опубликовать причины обыска в поместье Трампа

Федеральный судья во Флориде потребовал от министерства юстиции США опубликовать отредактированную версию причин обыска в поместье бывшего американского президента Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, об этом в четверг, 25 августа, сообщило агентство Reuters.

Как говорится в публикации, соответствующий документ должен быть опубликован в полдень пятницы.

8 августа ФБР провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что экс-президент вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич.

Трамп сообщил, что поместье "в осаде, разгромлено и оккупировано".

Всего, как сообщила газета The New York Times 22 августа, во время следственного мероприятия было найдено около 300 секретных документов.