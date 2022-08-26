Власти Японии заявили, что на похоронах Абэ будут присутствовать максимум 6 000 человек

Число присутствующих на церемонии государственных похорон экс-премьера Японии Синдзо Абэ будет ограничено 6 тыс. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Планируется, что в церемонии примут участие максимум 6 000 человек", - сказал он, отметив, что среди них ожидается значительное количество представителей иностранных делегаций, в том числе на уровне глав государств и правительств. В этой связи, подчеркнул Мацуно, повышенное внимание будет уделяться обеспечению безопасности.

Реагируя на критику со стороны общественности, генсек кабмина заявил, что ни к простым гражданам, ни к государственным учреждениям не будут обращаться с требованием о выражении соболезнований. Такие решения люди будут принимать сами на добровольной основе.

Правительство Японии в пятницу утвердило бюджет на проведение похорон в размере 250 млн иен (около $1,8 млн). Эта сумма включает расходы на организацию мероприятия, в том числе синхронный перевод для иностранных участников, объяснил Мацуно. Вместе с тем расходы на обеспечение безопасности в эту сумму не входят.

Ранее сообщалось, что на церемонии могут присутствовать до 6,4 тыс. человек. По данным местных СМИ, в Токио ждут, в частности, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Индии Нарендру Моди, вице-президента США Камалу Харрис, экс-президента США Барака Обаму, премьера Южной Кореи Хан Док Су, бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха.