США поставит Польше 250 танков Abrams на $1,1 млрд

Оборонный концерн General Dynamics объявил о получении от Пентагона заказа на 250 танков M1A2 SEPv3 Abrams, которые предназначены для Польши. Об этом сообщает официальный сайт компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сумма контракта составила $1,1 млрд. Ранее сообщалось, что в Польшу прибыла первая партия из 250 подержанных американских танков M1 Abrams, полученных взамен переданных Украине Т-72. Abrams передаются Польше взамен советских танков Т-72, которые были отправлены в Украину.

Предполагается, что американские танки будут поставлены в 18-ю механизированную дивизию и 1-ю Варшавскую танковую бригаду, а поставки будут завершены до 2026 года.