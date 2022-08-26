ВМС Саудовской Аравии приняли боевой корабль испанского производства

Королевские военно-морские силы Саудовской Аравии приняли корвет "Аль-Джубейль", построенный испанской компанией Navantia. Об этом сообщило Саудовское агентство печати, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, церемония состоялась на военно-морской базе имени короля Фейсала в городе Джидда. На мероприятии присутствовал начальник генерального штаба ВС Саудовской Аравии генерал Файяд бен Хамед ар-Рувейли. Отмечается, что прибывший корвет является первым из пяти запланированных судов в рамках проекта "Сарават". Командующий королевскими ВМС генерал-лейтенант Фахд бен Абдалла аль-Гуфейли назвал прибытие корабля "историческим событием". По его словам, строительство корвета проходило на верфи в испанском городе Сан-Фернандо и заняло почти четыре года.