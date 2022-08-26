Стрельба в подмосковном кафе, есть раненые

Стрельба с летальным исходом произошла в кафе в подмосковном Зеленограде (Россия). По данным следователей, есть жертва и раненые, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Нападавший убил одного человека в заведении "Плов-центр". По предварительной информации, он что-то не поделил с другим клиентом и открыл огонь из пистолета.

33-летний пострадавший умер на месте, еще два человека были ранены, а 38-летний подозреваемый скрылся.

Как сообщает управление Следственного комитета РФ, преступника удалось задержать по горячим следам. Дома у него проводится обыск, но найдено ли что-то запретное, включая оружие и боеприпасы, пока неизвестно.