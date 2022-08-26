https://news.day.az/world/1490157.html Рабочий устроил пожар на фабрике в Китае - ВИДЕО
Рабочий устроил пожар на фабрике в Китае - ВИДЕО
Склонный к экспериментам китайский рабочий решил забавы ради поджечь один из рулонов на фабрике в городе Хуэйчжоу. Однако мужчина не подозревал, что материал вспыхнет настолько быстро. Рабочий попытался сбить огонь, но было уже поздно, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
Мужчина запаниковал и сбежал с территории фабрики. Однако это ему не помогло. Спустя несколько часов он был задержан стражами правопорядка.
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