Норвегия отказалась снизить цену на газ для ЕС

Норвегия не собирается снижать цены на природный газ для импортеров в странах Евросоюза, несмотря на энергетический кризис. О такой позиции в пятницу заявил министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд газете E24, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Работающие на норвежском континентальном шельфе нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе", - сказал политик. По его словам, "правительство не будет навязывать бизнесу контракты на поставку газа с фиксированной ценой ниже рыночной".

Министр добавил, что Брюссель "20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка", и теперь норвежская система "оставляет возможность компаниям заключать такие контракты, исходя исключительно из экономических интересов".