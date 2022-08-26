Болгария предупредила «Газпром» о готовности к переговорам по поставкам газа

Болгария готова к началу переговоров о поставках газа и оповестила о своих намерениях российскую компанию "Газпром". Об этом сообщает телеканал Nova со ссылкой на министра энергетики технического правительства Болгарии Росена Христова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы показали ["Газпрому"] свое желание начать, а точнее продолжить переговоры по спорным деталям договора. Отправили партнерам информацию о том, что готовы к переговорам, и запросили возможность контактов. Ждем ответа в ближайшее время", - уточнил глава болгарского ведомства.

Также Христов обратил внимание, что Болгария готова предложить несколько изменений касательно условий договора.

Христов добавил, что болгарская сторона предложит ряд изменений по условиям договора, которые бы его оптимизировали с учетом нынешней ситуации.

Среди предложений - попросить продлить период получения оставшихся объемов газа - порядка 2,4 млрд кубометров. Подобные меры нужны, чтобы топливо поступало до окончания отопительного сезона или лета будущего года.

Глава Минэнерго признал, что сейчас Болгария продолжает покупать российский газ, но через посредников и дороже.