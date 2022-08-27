Число беженцев, ожидающих решения британских властей, стало рекордным за 12 лет

Почти 118 тыс. человек ожидали рассмотрения своих заявлений о предоставлении убежища в Великобритании в конце июня. Это максимальное значение с начала ведения такой статистики в 2010 году, сообщает газета Evening Standard, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В отношении примерно 86 тыс. беженцев власти не принимали решения более шести месяцев.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что рекордно выросло число людей, живущих в подвешенном состоянии и бедности в ожидании рассмотрения их запроса. Главным провалом этого правительства является неспособность нашей системы предоставления убежища работать более эффективно и гуманно, чтобы предотвратить это [страдания беженцев]", - говорит глава Совета по делам беженцев Энвер Соломон.

С июня 2021 года по июнь 2022 года число заявок о предоставлении убежища превысило 63 тыс. Это самый высокий показатель с 2003 года.