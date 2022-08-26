Видео, как охранник пририсовал глаза на картине ученицы Малевича

В суде в Екатеринбурге показали запись, на которой охранник "Ельцин-центра" Александр Васильев пририсовал глаза на картине ученицы художника Малевича, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отметим, что стоимость этого полотна оценивается в 74,9 млн рублей.

В настоящее время в суде продолжают рассматривать дело охранника "Ельцин-центра". На заседании 19 августа он признал свою вину в порче произведения искусства.

Как он заявил, он полагал, что имеет дело с детским рисунком, решив "помочь" - добавить ей деталей.

Он уверяет, что никакого злого умысла не имел.

При этом в Третьяковской галерее считают, что инцидент весьма серьезный.