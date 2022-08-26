https://news.day.az/world/1490168.html Видео, как охранник пририсовал глаза на картине ученицы Малевича
Видео, как охранник пририсовал глаза на картине ученицы Малевича
В суде в Екатеринбурге показали запись, на которой охранник "Ельцин-центра" Александр Васильев пририсовал глаза на картине ученицы художника Малевича, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Отметим, что стоимость этого полотна оценивается в 74,9 млн рублей.
В настоящее время в суде продолжают рассматривать дело охранника "Ельцин-центра". На заседании 19 августа он признал свою вину в порче произведения искусства.
Как он заявил, он полагал, что имеет дело с детским рисунком, решив "помочь" - добавить ей деталей.
Он уверяет, что никакого злого умысла не имел.
При этом в Третьяковской галерее считают, что инцидент весьма серьезный.
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