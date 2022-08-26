Пожилая британка подралась с бортпроводником в самолете из-за отказа налить ей шампанское

В Англии пожилая пассажирка самолета устроила скандал на борту после того, как бортпроводники отказались наливать ей алкоголь, пишет LADBible. Это настолько возмутило женщину, что она кинулась с кулакам на членов экипажа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, женщина летела из Манчестера в Родос. Пенсионерка попросила бокал шампанского, но получила отказ, так как это не входило в стоимость билета. Однако разъяснения бортпроводников на пассажирку не подействовали, и она устроила скандал.

"Она начала ругаться и впадать в ярость. В какой-то момент она встала и попыталась открыть дверь во время полета", - рассказали очевидцы.

Один из стюардов попытался успокоить женщину, но получил от нее по лицу. Пилотам самолета пришлось делать экстренную посадку в Мюнхене, где британку уже ждали полицейские, чтобы снять ее с рейса.