Власти Испании разрешили женщинам купаться в общественных бассейнах

Власти испанского автономного сообщества Каталония разрешили женщинам купаться топлес в общественных бассейнах. Соответствующее заявление опубликовал Департамент равноправия и феминизма при Правительстве Каталонии в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сексуализация женщин начинается в очень раннем возрасте и сопровождает нас всю жизнь. Тот факт, что мы должны прикрывать грудь в некоторых местах, - тому подтверждение. Это тоже дискриминация", - говорится в посте.

Опубликованные в соцсети сообщение и проморолик приурочены ко всемирному Дню топлес, который отмечается каждое воскресенье, ближайшее к 26 августа. В 2022 году этот день выпадает на 28 августа.

По информации The Telegraph, каталонские власти приняли решение развернуть кампанию после обращения двух местных жительниц. Женщины пожаловались на то, что им приказали прикрывать грудь в общественных бассейнах.

"Мы пытаемся бороться с дискриминацией, от которой страдают женщины, когда приходят топлес, например, в бассейн. Женщины должны иметь право на свободу выражения своего тела", - заявила исполнительный директор Каталонского женского института Неус Посьело в комментарии изданию.