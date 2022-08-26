В социальных сетях появилось видео с камер наблюдения парковки возле торгового центра в Махачкале, где ранее был избит известный MMA-блогер Асхаб Тамаев, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах видно, как он припарковал свою зеленую иномарку прямо посреди дороги - что и стало причиной громкого конфликта. И, если верить таймеру на этом ролике, то машина блогера простояла там около 40 минут.

Ранее сообщалось, что у блогера возник конфликт с прохожим из-за неправильной парковки. В ходе инцидента оппонент Тамаева ударил его по лицу. У блогера диагностировали три перелома.

После конфликта мужчину, избившего блогера, доставили в отдел полиции. Он признался в содеянном. Тамаев написал заявление с просьбой не проводить разбирательство.

Также блогер выпустил на своем YouTube-канале видеокомментарий, в котором выразил негодование, что оппонент набросился на него не "один на один", а в компании приятелей. Тамаев также пообещал отомстить обидчику.