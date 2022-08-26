В Индии обезьяна украла очки у окружного судьи

Обезьяна в индийском городе Вриндаван, штат Уттар-Прадеш, украла очки у окружного судьи. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание India Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Судья округа Матхура Матхур Навнит Сингх Чахал и суперинтендант полиции Вриндавана приехали в храм Банке-Бихари, чтобы расследовать обстоятельства давки во время ритуала утреннего приветствия божеств Мангала Арати на фестивале Джанмаштами.

Пока Чахал общался с другими членами комиссии по расследованию происшествия, на него напала обезьяна. Примат набросился на ничего не подозревавшего чиновника и сбежал с его очками. На глазах у множества очевидцев животное забралось на здание и согласилось вернуть очки только после долгих уговоров.