Страны еврозоны вступают в рецессию из-за высоких цен на энергоносители

Страны зоны евро в третьем квартале 2022 года вступают в рецессию, которая обусловлена высокими ценами на энергоносители. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов швейцарского банка UBS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно оценке экспертов, в третьем квартале этого года ожидается снижение на 0,1% совокупного объема ВВП 19 стран, входящих в еврозону. В четвертом квартале экономика может сократиться на 0,2%.

По прогнозам экономистов банка UBS, совокупный рост экономики 19 стран еврозоны в первом квартале 2023 года составит 0,1%, что ниже показателя за аналогичный период 2022 года (0,5%). Во втором квартале следующего года ожидается рост ВВП на 0,5%, однако в третьем и четвертом кварталах темпы роста могут замедлиться до 0,4%.

За прошлый год ВВП стран еврозоны и ЕС, по данным европейского статистического агентства Eurostat, выросли на 5,3% каждый.