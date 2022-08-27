В Дагестане пассажир легковушки продемонстрировал чудеса гибкости - ВИДЕО
В Дагестане пассажир легковушки решил продемонстрировать чудеса гибкости. Видео, снятое очевидцем, опубликовал Telegram-канал "Голос Дагестана / новости Дагестана", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На кадрах видно, как мужчина, ехавший на переднем сидении, высовывается из авто, чтобы сделать селфи. Ради эпичного снимка он не просто сел на окно, но сильно наклонился спиной к земле.
Отметим, что машина, в которой находился "селфист", ехала весьма быстро. За ней следовали еще несколько автомобилей.
"Эй, сиди и не высовывайся там", - недовольно говорит голос за кадром.
К счастью, эта история закончилась благополучно. Сделав фотографии, любитель экстрима вернулся в машину.
"Селфист года. Дайте ему Оскар! Пример девушки, которая упала, ничему не учит людей", - отметили авторы канала.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре