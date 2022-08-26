Мэр Лондона предрек национальную катастрофу Великобритании из-за цен на энергию

Мэр Лондона Садик Хан заявил на фоне очередного повышения цен на энергию, что Британию ждет "национальная катастрофа", если правительство срочно не начнет действовать, передает Day.Az со ссылкой на 1prime.ru.

"Сегодняшнее объявление ценового порога подтвердило то, чего многие из нас долго боялись. Несмотря на многочисленные предупреждения, правительство упорно не вмешивалось, и министры должны принять меры сейчас, чтобы кризис стоимости жизни не стал национальной катастрофой", - написал он в своем Twitter.

Его слова прозвучали после объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80% - до 3549 фунтов стерлингов в год с 1 октября 2022 года.

Ранее Ofgem повысил с 1 апреля максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию на 54%, до почти 2 тысяч фунтов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. О следующем повышении максимального предела на оплату счетов, которое вступит силу в январе следующего года, будет объявлено 24 ноября. Ранее консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione составила прогноз, что с января максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 5066 фунтов, а с апреля - рекордные 6552 фунта.