https://news.day.az/world/1490198.html В США заявили о проблемах с набором в армию
В США заявили о проблемах с набором в армию
США испытывают проблемы с набором в армию. Такое заявление в Twitter сделала член палаты представителей от республиканской партии Лорен Боберт. По ее мнению, это происходит из-за отсутствия практического обучения.
Законодатель объяснила это тем, что ВС США не учат ведению боя, а пытаются прививать псевдолиберальные ценности и демократическую парадигму,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
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