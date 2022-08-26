В США заявили о проблемах с набором в армию

США испытывают проблемы с набором в армию. Такое заявление в Twitter сделала член палаты представителей от республиканской партии Лорен Боберт. По ее мнению, это происходит из-за отсутствия практического обучения.

Законодатель объяснила это тем, что ВС США не учат ведению боя, а пытаются прививать псевдолиберальные ценности и демократическую парадигму,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.